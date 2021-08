Bilancio entusiasmante per "Avventura Santa Geffa", progetto per bambini e ragazzi

Si è conclusa ieri la XXII edizione del Progetto Avventura Santa Geffa, un percorso ludico-didattico intenso ed entusiasmante dedicato a bambini e ragazzi, quest'anno dedicato alla Divina Commedia."25 giorni trascorsi nella magica cornice di Santa Geffa, tra ulivi, animali ed un caldo torrido (come mai si era visto) – raccontano gli organizzatori sui social, corredando con le immagini della serata – e 140 ragazzi hanno affrontato l'impervia discesa all'Inferno e la scalata al Paradiso, conoscendo personaggi mitologici, giochi tradizionali e tanta voglia di stare fuori casa. Nel salutare Santa Geffa alcuni bambini hanno esclamato: "Ricorderò per sempre queste giornate!".E di certo così sarà per tutti: nell'ultima serata di "Avventura Santa Geffa" gran successo per il concerto dei "Tienamente" dedicato alla canzone d'autore italiana, quasi un ponte poetico con la grande poesia della Divina Commedia. Sul palco Francesco Rossi (voce), Nico Arcieri (tastiere), Alessandro De Cillis (basso), Tommaso Bombini (batteria).