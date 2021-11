Buoni spesa, 51 le attività commerciali aderenti

L'elenco

E' stato pubblicato nella sezione Avvisi l'elenco degli esercizi commerciali di Trani che hanno manifestato la disponibilità ad aderire al sistema dei Buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità: sono 51 le attività registrate, 4 nuove a seguito della riapertura dei termini.Si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti all'utenza in relazione alle modalità di assegnazione dei benefici, come da elenchi pubblicati nei giorni scorsi. Con la definizione "Ammessa non finanziabile" si intende che la domanda presentata, pur rispondendo ai requisiti di accesso al beneficio, non dà diritto all'erogazione del beneficio stesso poiché le risorse disponibili sono terminate.Per conoscere il codice domanda in caso di smarrimento, è possibile contattare il numero 0883.581323 o in alternativa inviare una mail all'indirizzo roberta.fina@comune.trani.bt.it o vittoria.camarca@comune.trani.bt.it Si precisa che, con il numero della domanda, è possibile conoscere l'importo a cui si ha diritto.1 DOKVia Delle Tufare, 92 DOKVia N. Gattola Mondelli, 263 DOKVia Giorgio La Pira, 144 DOKC.so V. Emanuele, 2905 DOKVia C. D. Nicola Ragno, 336 DESPAR Via Sant' Annibale Maria di Francia, 547 DESPAR Piazza Martiri di Via Fani, 318 DESPAR Via Superga, 1629 PICCOLI SOGNIVia Montebello, 1710 MACELLERIA DA DONATOVia Frà Diego Alvarez, 7811 GIODICARTSp 130 Trani - Andria Km 0,90012 I GOODVia Barletta, 10513 MACELLERIA BONTA' DIVINE C.so Vittorio Emanuele, 9914 DELIZIE DELLE CARNI C.so Imbriani, 20415 ORTOFRUTTA ALMAVia A.m. di Francia, 63/6516 L'ANGOLO DEL GUSTO C.so Regina Elena, 4417 GASTRONOMIA CANALETTI C.so Vittorio Emanuele,1618 SALUMERIA INFINITI SAPORI Via Barisano da Trani, 3519 SALUMERIA GALANTE PAOLOVia Petronelli,1820 LA FIORENTE Piazza Longobardi,121 IL QUADRIFOGLIO Via A.M. di Francia, 422 IO BIMBO Corso Imbriani,8023 ALIMENTARI SPENDIMENO Via Superga,2824 MARKET CLOTILDE Via Andria,1225 IL NEGOZIETTO Via Papa Giovanni XXIII, 24-26-2826 CENTRO SPESA2 Piazza Albanese,127 MICHELITTICA Via Papa Giovanni XXIII, 9428 IL FRUTTIVENDOLO Via delle Tufare,3429 MARKET DE LUCIA Via Andria,12230 FARMACIA TURENUMVia G. Di Vittorio,42/4431 L'ANGOLO DEL GUSTO di Palmieri MicheleVia Vescia,2 angolo Via Gattola Mondelli32 MACELLERIA VERDE PASCOLO Viale Russia, 1133 SOTTOCASA Via Gisotti,1034 FARMACIA BIONDI Via T. Perna 235 DELL'ERBA GIUSEPPE Via Superga,8036 FARMACIA SUPERGA Via Superga,9137 PANIFICIO VAPOFORNO Via A. M. di FRANCIA,5038 VAPOFORNO Corso M.R. Imbriani ,15639 MACELLERIA SALUMERIA DA ENZO Viale Spagna,7240 LE DELIZIE DEL MARE di Andriani CelestinaVia A. M. di Francia, 841 PROSHOP Via Tasselgardo, 6042 PROSHOP Viale Spagna, 1243 PROSHOPCorso Vittorio Emanuele, 4/644 SUPERMERCATI ITALIANI Via Giovanni Bovio, 17545 SUPERMERCATI ITALIANI Via Guido Rossa, 5546 CASEIFICIO FATTORIA LOMBARDI Via S. Gervasio,2347 SUPERMERCATO 3 ESSE Via Andria,9448 CASA VINE' Via Dalmazia,2049 EPICA SRL Via Antonio Gramsci,250 MD S.P.A.Via Barletta,5251 MD S.P.A.Via Giovanni Falcone,61