Buoni vicini, ecco l'elenco delle 65 attività aderenti

Sono 65 le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa "I buoni vicini". Queste le attività presso le quali potrete usufruire dei "buoni":QUADRA GROUP SRL UNIPERSONAL - Via M. Pagano, n. 247/251QUADRA GROUP SRL UNIPERSONAL Via V. Malcangi, n. 21/23PIZZOLANTE SRL Via M. Pagano, n. 238/255BISCEGLIA CALZATURE Corso M. R. Imbriani, n. 37NUGNES 1920 SRL Via San Giorgio, n. 39NUGNES 1920 SRL Corso V. Emanuele, n. 195ALBANESE DOMENICO Corso V. Emanuele, n. 158LIFE SRLS Via Toscanini, n. 43COOL & CHIL DI REGANO VINCENZO Corso V. Emanuele, n. 85LA CHAMBRE DES REVES Via G. De Robertis, n. 12PETITE DI MARIANNA CORTELLINO Via Aldo Moro, 48IMPRONTE DI DI VENOSA LEONARDO Corso M. R. Imbriani, n. 198MARINI SAS DI MADDALENA E NICOLETTA Corso M. Pagano, n. 216DEL MONACO CAROLINA EDI P.zza Della Repubblica, n. 57ALTON SRL Corso V. Emanuele, n. 244ALTON SRL P.zza Della Repubblica, n. 67ANTONIA SRL (PIPERINO) Corso V. Emanuele, n. 256GIOANMODA SAS P.zza Della Repubblica, n. 34PARBLEU DI MAZZILLI ELSA P.zza Della Repubblica, n. 37GIANFRI DI MERAFINA FRANCESCO & C. SAS P.zza Libertà, n. 12MUJER DI DI COSOLA MARIA FRANCESCA P.zza Della Repubblica, n. 26GIANFRANCO DI TOMA DI DI TOMA SALVATORE Via G. Falcone, n. 2/A-B-CGOLDEN FAMILY SAS DI MIRKO DI GRAVINA & C Corso V. Emanuele, n. 246CALZEDONIA Corso V. Emanuele, n. 263LA FIORENTE IN STYLE DI LUCERA DAVIDE Via Amedeo, n. 19ANTONIA SRL Corso V. Emanuele, n. 190UPANISAD Via Delle Crociate, n. 45GIARDIN CASA DI DI LEO FRANCESCA Via Nigro, n. 50GRUPPO GIODICART SRL SP 130 Trani-Andria, km 0,900CARTOLIBRERIA STELLA ROSANNA Via Gisotti, n. 37/39/41PICCOLI SOGNI Via Montebello, n. 17FRATELLI DE CILLIS SRL Corso V. Emanuele, n. 89MAGIC MODEL (IO BIMBO) Corso M. R. Imbriani, n. 80Saloni di barbiere e parrucchiereMODA INSIEME PARRUCCHIERE Via Papa Giovanni XXIII, n. 14ROMANELLI SALVATORE Via Superga, n. 103DI PERNA PAOLO Corso M. R. Imbriani, n. 28/4LIBRERIA MIRANFÙ Via Pisa, n. 48/54LIBRERIA RELIGIOSA AMABILE Via Cavour, n. 11LA BIBLIOTECA DI BABELE P.zza Campo dei LongobardiIL MIO FIORARIO SRLS Via Umberto, n. 192LA FLORA Corso Regina Elena, n. 18Profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personalePROFUMERIA ETEREA DI ZINGARO FRANCESCO Corso De Gasperi, n. 5NUDE BEAUTY DISTAKT Corso V. Emanuele, n. 186DONATELLA MANCINI PARRUCCHIERI Via Umberto, n. 252PROFUMERIA PICCININI SAS P.zza Della Libertà, n. 14/15FUORI DI FESTA Via Andria, n. 53PIROTECNICA Via Cappuccini, n. 77LA FIORENTE P.zza Longobardi, n. 1MIMI LA FIORENTE SRLS Corso V. Emanuele, n. 4/6ORO QUARANTA Via Cavour, n. 82BLASÌ Corso V. Emanuele, n. 169GIOIELLERIA DE MAURO SNC Corso V. Emanuele II, n. 296LUIGI SPALLUCCI GIOIELLI Via M. Pagano, n. 214CAPONE FRANCESCO GIOIELLERIA Corso V. Emanuele, n. 210GIANNELLI NICOLA Corso V. Emanuele, n. 3PICCOLI AMICI DI ORESTE GIUSEPPE Via M. Pagano, n. 132/134OKKIALI Corso V. Emanuele, n. 170OTTICA EUROPEA SNC Corso Manzoni, n. 50MIRELLA DI PAPAGNO DEMETRIO Corso V. Emanuele, n. 253SOGNI DI STOFFA Via N. De Roggiero, n. 105TORTOSA SAVERIO Via A. Moro, n. 57/59Macchine, attrezzature e prodotti per agricolturaMANIGI SRL SP 130 Trani-Andria, km 2,000Materiali da costruzione, ceramiche e piastrelleBUILDING CENTER DI BERARDINO VINCENZO Via Barletta, n. 151Articoli di pelletteria e da viaggioACQUAVIVA SNC Via E. Baldassarre, n. 39Computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficioBIT AND BYTE Via Dalmazia, n. 24/C-D-E-FIl valore di ciascun voucher è di 20 euro, non frazionabili, che potrà essere utilizzato in tutti gli esercizi aderenti per l'acquisizione di beni ad eccezione di superalcolici e/o di giochi e scommesse anche on-line. Ciascun esercizio beneficiario dei voucher dovrà, all'atto della consegna, apporre sul retro del voucher la cosiddetta "girata", mediante apposizione del timbro e firma del titolare dell'attività commerciale. Ciascun esercizio beneficiario dei voucher da parte del Comune di Trani, dopo aver apposto il proprio timbro e firma, potrà concederli ai propri clienti, allegando copia dello scontrino fiscale, a seguito di un acquisto di un valore superiore almeno al doppio dell'importo del voucher (quindi almeno 40 euro). Il buono ricevuto dal commerciante e correlato di "girata" con allegato scontrino fiscale potrà essere utilizzato solo in altro esercizio commerciale aderente all'iniziativa. Il cittadino in possesso del voucher (con allegata copia dello scontrino fiscale) potrà utilizzarlo presso altro esercizio, quale moneta complementare, tra quelli che sono stati ammessi alla partecipazione dell'iniziativa, sempre per acquisti superiori almeno al doppio del valore del voucher che può essere utilizzato una sola volta.