Cade mentre è sola in casa, donna soccorsa dai vigili del fuoco

Paura nella serata di mercoledì 5 gennaio in via Enrico de Nicola, dove una donna mentre era sola in casa è caduta non riuscendosi più ad alzare. È riuscita però a chiedere aiuto: giunti sul posto, i sanitari del 118 non sono riusciti ad entrare subito nell'appartamento perché la donna era impossibilita ad alzarsi. È stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta d'ingresso e consentire al personale di accedere nell'abitazione. La donna è stata così soccorsa e poi trasportata in ospedale per accertamenti.