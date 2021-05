La tranese Carla Anna Penza vincitrice del progetto giornalistico promosso da "In Comunione"

Ha per titolo "Fondi dell'8xmille per il lavoro fermato dal Covid" l'articolo vincitore della "Selezione Nazionale '8xmille senza frontiere-edizione speciale COVI-19'", un progetto partito lo scorso anno e conclusosi alcuni giorni fa che ha visto coinvolti i periodici della FISC (Federazione Italiani Settimanali Cattolici), circa 180 testate, e le emittenti del circuito Corallo, pubblicato su "In Comunione", il mensile ufficiale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie sul numero 4 luglio-settembre.A scriverlo è stata Carla Anna Penza, di Trani, 18 anni, componente della redazione del giornale diocesano, vicina alla maturità presso il liceo classico De Sanctis. Oggetto di esso il fondo diocesano "Talità Kum" di euro 200.000 derivante dall'8xmille alla Chiesa cattolica, all'interno di un progetto più ampio della CEI, che, tramite le parrocchie, nella seconda metà dello scorso anno fino ai primi mesi del 2021, è stato devoluto alle famiglie colpite dalla conseguenze del "lavoro fermato dal Covid": «L'Arcidiocesi non resta indifferente verso le richieste di aiuto da parte di molti lavoratori», così il sottotitolo dell'articolo.«Sono felice – dichiara Carla Anna - di aver risposto all'invito del direttore di "In Comunione" a partecipare al concorso con questo articolo, che mette in evidenza il lavoro e gli sforzi compiuti dalla Chiesa Cattolica per offrire alle famiglie che hanno perso il lavoro a causa del Covid un contributo concreto».La "Selezione" è stata promossa dal Servizio per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa. I quasi 300 contributi presentati, di cui 20 i vincitori proveniente da tutta Italia, offrono un quadro significativo della risposta carica di speranza che la Chiesa italiana ha offerto e offre, anche grazie all'8xmille, alla crisi sanitaria, economica, sociale che il Covid-19 ha causato anche nelle comunità del nostro Paese.