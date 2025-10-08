Carliveroo
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro

Il nuovo brand dell'automotive scommette su un modello di business che elimina le incertezze e mette il cliente al centro

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025
L'acquisto di un'auto usata è spesso un percorso a ostacoli: concessionarie con orari rigidi, trattative estenuanti, poca trasparenza sui costi e, soprattutto, l'incertezza sulla reale qualità del veicolo. Questo scenario appartiene a un modello di business ormai superato. Oggi, a Trani, la risposta a queste criticità ha un nome: Carliveroo, un'azienda che sta ridefinendo le regole del settore con un approccio che unisce la potenza del digitale alla solidità di una presenza fisica sul territorio. L'obiettivo, come l'imprenditore Luciano Pace, è "svecchiare la cultura di un mercato molto tradizionale", offrendo un servizio costruito interamente attorno alle esigenze del cliente moderno.

Un'esperienza d'acquisto reinventata: semplice, digitale e immediata

Carliveroo elimina le complessità, trasformando l'acquisto in un processo fluido e gestibile al 100% online. Dal divano di casa è possibile esplorare un catalogo di auto selezionate, visionare foto dettagliate e, una volta scelta la vettura, completare l'intero processo burocratico in pochi click. Il tocco finale? Si può decidere se ricevere l'auto comodamente a casa o ritirarla presso il nuovo punto vendita. A differenza delle concessionarie tradizionali, dove il rapporto è spesso mediato da venditori, Carliveroo introduce la figura del Consulente Digitale. Un esperto sempre raggiungibile via Whatsapp, pronto a rispondere a ogni domanda, inviare video o dettagli aggiuntivi e offrire un supporto personalizzato, senza alcuna pressione all'acquisto.

Qualità certificata e prezzo trasparente: i pilastri della fiducia

Il cuore del modello Carliveroo è la fiducia, costruita su garanzie reali e una trasparenza assoluta.
  • Controllo di qualità superiore: Ogni singola auto prima di essere messa in vendita viene sottoposta a un rigoroso processo di ispezione che copre oltre 150 punti di controllo, dal motore alla trasmissione, dagli interni all'elettronica. Solo i veicoli che superano tutti i test entrano a far parte dell'offerta Carliveroo.
  • Il miglior prezzo online, senza sorprese: Grazie a un modello di business snello e a minori costi di gestione, Carliveroo garantisce il miglior prezzo online. Il listino è chiaro, competitivo e senza costi nascosti. Quello che vedi è quello che paghi.
  • La garanzia "Zero Rischi": Ogni veicolo è protetto da 12 mesi di garanzia, estendibile per una maggiore serenità. Ma la vera rivoluzione è la formula "Soddisfatti o Rimborsati": hai 21 giorni di tempo o 500 km di percorrenza per provare l'auto. Se non rispecchia le tue aspettative, puoi restituirla ottenendo un rimborso completo. Un livello di sicurezza che elimina ogni rischio dalla decisione d'acquisto.

La visione imprenditoriale dietro il successo

La filosofia di Carliveroo nasce dunque dalla visione dell'imprenditore Luciano Pace, la cui passione per Trani, nata anche dal suo impegno sportivo nel calcio come Presidente della Soccer Trani, si è tradotta in un investimento concreto sul territorio. "La mia filosofia", spiega Pace, "è snellire i processi e capire come arrivare al risultato. Nel business, il successo non aspetta". Questo approccio si concretizza nel voler offrire un prodotto di altissima qualità con modalità semplici e veloci, mettendo sempre il cliente al centro del processo. "Se non c'è il cliente non c'è il business", afferma con decisione.

L'apertura del punto vendita in Corso Imbriani 119 a Trani è la prova di questo impegno: un luogo fisico dove la comunità può toccare con mano la qualità delle auto e incontrare un team che condivide la stessa passione per l'eccellenza. Carliveroo si presenta quindi non solo come un concessionario, ma come un partner affidabile per la mobilità, pronto a conquistare la fiducia del mercato tranese grazie a un'offerta chiara, un servizio impeccabile e una visione proiettata al futuro.

