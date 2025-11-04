Carlo Laurora
Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali

Protocollata la documentazione nella giornata di ieri

Trani - martedì 4 novembre 2025
La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali è già iniziata, e Carlo Laurora compie un passo decisivo: si è dimesso dalla carica di assessore comunale alcuni giorni dopo l'ufficializzazione della sua candidatura con la Lega. La documentazione è stata protocollata nella giornata di ieri, confermando quanto nei giorni scorsi era solo nell'aria: Laurora è ora formalmente in corsa per le Regionali, in vista della presentazione pubblica prevista a breve.

Nei giorni scorsi, il sindaco aveva commentato cautamente l'ipotesi di candidatura, invitando a "fare delle scelte" e tutelando così la linea politica della sua amministrazione. Laurora ha raccolto l'invito, formalizzando la sua discesa in campo e chiudendo il suo mandato nell'esecutivo comunale.

La mossa apre ora una nuova fase politica in città, con possibili riflessi sulle deleghe lasciate vacanti e sulle strategie elettorali locali. Con l'ufficializzazione della candidatura, Laurora entra ufficialmente nella competizione per le Regionali come esponente della Lega.
