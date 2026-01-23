Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio
Trani - venerdì 23 gennaio 2026
Il Comune di Trani informa la cittadinanza che sono state definite nuove date nel mese di gennaio per l'apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe al fine di agevolare il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per il mese di gennaio sono state previste le seguenti date:
Lunedì 26 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
Martedì 27 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
La prenotazione potrà avvenire sulla piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" all'indirizzo www.prenotazionicie.interno.gov.it Ulteriori aperture straordinarie per i mesi di febbraio e marzo saranno comunicate in seguito. tl@