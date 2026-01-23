Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio

«Anziani e fragili tagliati fuori dal servizio. Il Comune ripristini subito i punti di facilitazione digitale»

Il 26 e il 27 dalle 15 alle 18

Il "Mea Culpa" del Sindaco Bottaro: "Siamo arrivati tardi, chiedo scusa alla città"

Si è spento a 82 anni lo storico esercente, dopo la pensione non si era fermato: per 5 anni ha curato a sue spese il verde di Via Pozzo Piano