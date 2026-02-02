Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio

È sempre necessaria la prenotazione sulla piattaforma ministeriale

Si comunicano le aperture straordinarie del mese di febbraio per accedere al servizio di rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica. L'ufficio garantirà l'erogazione del servizio anche per 14 pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18: le giornate sono quelle di martedì 3, mercoledì 4, venerdì 6, lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, venerdì 13, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27.Si ricorda che è sempre necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" disponibile all'indirizzo dedicato per la prenotazione