Comune di Trani - CIE
Comune di Trani - CIE
Enti locali

Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio

È sempre necessaria la prenotazione sulla piattaforma ministeriale

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 13.34
Si comunicano le aperture straordinarie del mese di febbraio per accedere al servizio di rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica. L'ufficio garantirà l'erogazione del servizio anche per 14 pomeriggi dalle ore 15 alle ore 18: le giornate sono quelle di martedì 3, mercoledì 4, venerdì 6, lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, venerdì 13, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27.
Si ricorda che è sempre necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" disponibile all'indirizzo dedicato per la prenotazione
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Politica Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik Il rimpasto della "porta girevole": fuori Luca Lignola e Cecilia Di Lernia, dentro i nuovi alleati per la volata finale verso le elezioni
Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento Politica Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento "Conti in ordine? No, anomalie, debiti dimenticati e tasse in aumento"
Esperto legale cercasi al Comune di Trani Esperto legale cercasi al Comune di Trani Domande entro il 16 febbraio
Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro Domande via PEC entro il 16 febbraio
Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie Avviso pubblico per raccogliere le adesioni di enti, associazioni e operatori del territorio alla Carta dei Servizi d’Ambito
Refezione scolastica, ampliate le agevolazioni tariffarie Refezione scolastica, ampliate le agevolazioni tariffarie Bisognerà presentare l'Isee entro il 28 febbraio
Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde Politica Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde Tra impegno vero e cattive pratiche, il prezzo più alto lo paga la democrazia: cresce il partito di chi non vota
Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio Attualità Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio Prenotazione on line
Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
2 febbraio 2026 Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
36
Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
2 febbraio 2026 Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
2 febbraio 2026 Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
2 febbraio 2026 Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
2 febbraio 2026 Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»
2 febbraio 2026 Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
1 febbraio 2026 Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0
1 febbraio 2026 Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0
Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico
1 febbraio 2026 Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico
4
Azione, Francesco Spina assume la regia per Trani: linea diretta della Segreteria Provinciale verso le elezioni
1 febbraio 2026 Azione, Francesco Spina assume la regia per Trani: linea diretta della Segreteria Provinciale verso le elezioni
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.