Casa Sgarra questa sera su Studio Aperto Mag

"Casa Sgarra" sbarca su Italia1 nella rubrica "Studio Aperto Mag", in onda questa sera dopo il Tg delle ore 18.30. Tre fratelli andriesi hanno creato "Casa Sgarra" dove ognuno di loro si è distinto per il proprio ruolo.Il maître Riccardo accoglie, lo chef Felice cucina, il sommelier Roberto mesce il vino: nelle vene lo stesso sangue. Casa Sgarra tutela i sapori autentici, quelli di famiglia, attingendo dalle proprie tenute, e utilizzando materie prime che vanno anche oltre il concetto di prossimità, per tutelare il cibo lento e giusto. Felice Sgarra, già stellato Michelin insieme a Felice e Riccardo, i due gemelli, hanno un solo motto: "fatto in casa e ben fatto". A Casa Sgarra chiunque si sentirà ospite speciale assaporando piatti particolari ricchi di raffinatezza.