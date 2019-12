Cavo fest, il 28 dicembre il secondo appuntamento della rassegna invernale

Il 28 dicembre andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna, Cavo Fest. Musica elettronica live e visuals in sala cinematografica, dj set vinilici e showcases nel loft di Cittadella Degli Artisti di Molfetta. Quattro eventi di Cavo Fest, caratterizzati in prima serata da live set che si terranno su di un palcoscenico teatrale e davanti ad un telo di proiezione cinematografico ed a seguire in seconda serata da dj set nel grande Loft.h 22.00 SALA CINEMA (190 posti numerati)HOLY BEAMS Laser show + live setè una performance Audio Visiva che utilizza la tecnica di sintesi vettoriale applicata ai laser dove le onde sonore della composizione attivano il movimento del raggio laser, che ne disegna le forme. Il suono elettronico minimale è prodotto tramite l'uso di algoritmi generativi digitali che disegnano geometrie fluttuanti, mutano nella forma e nel colore, creando un'esperienza audiovisiva sinestetica dove l'ascoltatore può vedere quello che ascolta ed ascoltare quello che vede. Il suo creatore è Giuseppe Acito già creatore di Toa Mata Band, l'orchestra di robots musicisti interamente costruita con i LEGO, Acito è costantemente alla ricerca di nuove tecnologie da applicare nelle sue performance, al fine di trovare un perfetto equilibrio di interazione tra uomo e macchina.Holy Beams si aggiunge quindi alle altre creazioni del macro progetto Opificio Sonico al quale Acito lavora dal 2013, producendo una serie di opere multimediali interattive raccolte nel suo canaleh 23.00 LOFTD. LOOP DJ SET"Electro-Rock" è il CDj-set itinerante del 2019 di D. LOOP, un viaggio nell'elettronica contaminata dal rock e viceversa, tra produzioni targate 2019 e perle del passato. D. Loop, all'anagrafe Diego Loporcaro, è un DJ e musicista elettronico barese con 31 anni di carriera alle spalle e anche giornalista musicale con 26 anni di attività.In oltre tre decadi ha fatto girare dischi in quasi tutti i locali storici di Bari e provincia e si è esibito come musicista o DJ ne migliori club italiani degli anni '90 e non solo: Tunnel (Milano), Cox 18 (Milano), Link (Bologna), Il Covo (Bologna), Kindergarten (Bologna), Qubò (Bologna), Circolo degli Artisti (Roma), Qube (Roma), Vecchio Mattatoio (Roma), c.s. SNIA (Roma), c.s. IL FARO (Roma), Jungle Club (Roma), Velvet Club (Roma), c.s. Rivolta (Venezia), Maffia (Reggio Emilia), Central Park / Zut (Firenze), Grindhouse (Padova), Karma Club (Livorno), Club House Europa (Napoli), Iroko Club (Salerno), c.s. Macchia Nera (Pisa), Babylonia (Biella), Exaffa (Perugia) e tantissimi altri.Bar, drink & food in locoTicket sul posto € 5 VIVATICKETcome raggiungerci:https://goo.gl/maps/hixcAbkfnEq8gAqn7.