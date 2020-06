Centri estivi e attività ludico ricreative, le linee guida del Governo

I soggetti privati che gestiscono centri estivi per minori in età compresa fra i 3 e i 17 anni sono tenuti a presentare, prima dell'apertura del servizio, il progetto organizzativo del servizio offerto, a firma del titolare/legale rappresentante, come previsto dal DPCM 17 maggio 2020 - Allegato 8 "Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell'Emergenza Covid-19".Si invitano pertanto i gestori a presentare il progetto organizzativo del servizio offerto prima dell'inizio delle attività estive.MODALITA' - Il Progetto Organizzativo deve essere trasmesso al seguente indirizzo PEC: sportello.sociale@cert.comune.trani.bt.it.INFORMAZIONI – Si potranno chiedere informazioni al seguente numero 0883.581122 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.A questo link maggiori info:https://www.comune.trani.bt.it/comunicati-stampa/centri-estivi-e-attivita-ludico-ricreative-2020-linee-guida-del-governo/.