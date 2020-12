"Che usciam a far?" i Tubbisti boys e la nuova parodia anti Covid su"La sirenetta" di Disney

Social Video 3 minuti Che usciam a far?

Più di quattrocentomila visualizzazioni per "METT LA MASHK_R", numeri impressionanti e inaspettati per questo gruppo di amici dalla creatività multiforme . Grafici, musicisti ma anche influencer- come si usa adesso- di buone pratiche per metterci al sicuro dal virus, dapprima nei comportamenti nei periodi "standard" della pandemia e adesso nella zona rossa di questo strano e difficile Natale che ci apprestiamo a vivere .Ci dice Sabino Malcangi, una delle anime degli andriesi Tubbisti Boys : L'enorme risultato del precedente video aveva il punto forte del dialetto che ha incuriosito, divertito e inttercettato gente di tutte le età. un aspetto che viene meno nel video di Natale che punta a lanciare un "monito" a un pubblico più ampio".Il messaggio è chiaro: restate a casa il più possibile. Non importa il colore attribuito alla zona di appartenenza,, recatevi nei negozi per necessità, comprate i regali, ma evitate di affollare le strade e creare assembramenti !Altri componenti di questo affiatato gruppo sono la prima voce, Gabriele Scarcelli e Alessandro Polichetti che ha partecipato agli accompagnamenti. Hanno collaborato anche Valentina Salvemini, Michele Monteleone e Nonna Gina (che merita, ci dice Malcangi, un saluto con grande affetto).