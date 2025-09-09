Debora Ciliento - Festa dell'Unità Bisceglie. <span>Foto Credits </span>
Debora Ciliento - Festa dell'Unità Bisceglie. Foto Credits
Politica

Ciliento: “Aumentiamo gli aiuti umanitari. Serve investire sull’educazione alla pace”

Festa dell’Unità di Bisceglie. tra gli appuntamenti di ieri l’incontro: “La Pace è sempre giusta”

Trani - martedì 9 settembre 2025 Comunicato Stampa
Un parterre di alto profilo, dalla politica all'associazionismo, per confrontarsi su una parola tanto semplice quanto complessa: "pace". Sotto la moderazione del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, il dibattito ha visto l'introduzione di Nicola Ventura e gli interventi di don Giovanni Ricchiuti (presidente Pax Christi), Enzo Purgatorio (Presidente ACLI Puglia), Debora Ciliento (assessore regione Puglia) e Nichi Vendola (presidente Sinistra Italiana). Ne è emersa una visione chiara: la pace non è un'utopia astratta, ma, come ha sottolineato la stessa Ciliento, una costruzione "da fare giorno per giorno con gesti concreti e chiari", fondata su accoglienza, solidarietà e giustizia sociale. Una sfida che chiama in causa la responsabilità della politica e l'impegno di ogni cittadino.

"La parola pace - dice l'assessora Debora Ciliento - nella sua semplicità ha sempre segnato i passaggi della Storia ed è per questo che interessa tutti. Ritengo che la dimensione quotidiana della pace debba essere costruita giorno per giorno con gesti concreti e chiari che richiamano i concetti di accoglienza, solidarietà e giustizia sociale. Solo così possiamo diventare costruttori di pace."

"In questo la politica ha una grande responsabilità a tutti i livelli e in molti casi, come in quella internazionale, serve cambiare il punto di vista e l'approccio alle barbarie che molti popoli stanno vivendo. Abbiamo il dovere di salvare le vite umane e ad aumentare gli aiuti umanitari - ha dichiarato Debora Ciliento - . La pace non si ottiene con la violenza o con la prepotenza. La nostra società ha bisogno di investire sull'educazione alla pace. Non dimentichiamo che la nostra è la terra dell'accoglienza di don Tonino Bello, la convivialità delle differenze è uno degli aspetti più belli che apre al vero significato dell' intercultura".
Festa Unità Bisceglie: De Santis - Ciliento - Vendola - Boccia
Festa Unità Bisceglie: De Santis - Ciliento - Vendola - Boccia © Credits
  • Debora Ciliento
Altri contenuti a tema
In Puglia arrivano nuovi bus ecosostenibili: svolta green nel trasporto pubblico In Puglia arrivano nuovi bus ecosostenibili: svolta green nel trasporto pubblico Debora Ciliento: “Più bus, meno emissioni. Più diritti, meno ostacoli"
Trasporto pubblico, arrivano due nuovi treni regionali sulla linea Adriatica Attualità Trasporto pubblico, arrivano due nuovi treni regionali sulla linea Adriatica Ciliento: "Ne beneficerà anche la provincia Bat"
1 Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti - Regione Puglia, annuncia sconto del 50% sugli abbonamenti per studenti pendolari Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti - Regione Puglia, annuncia sconto del 50% sugli abbonamenti per studenti pendolari Stanziati oltre 11 mln. di euro per agevolare l'acquisto di titoli di viaggio mensili per circa 35.000 studenti delle scuole superiori e università pugliesi
Un nuovo ponte aereo tra Usa e Italia: decolla il primo volo diretto New York-Bari Un nuovo ponte aereo tra Usa e Italia: decolla il primo volo diretto New York-Bari Ciliento: «Il settore dei trasporti pugliesi oggi vive un momento di orgoglio»
12 Violenza e illegalità nella Bat, Ciliento: "Esempi sbagliati e falsi modelli, serve educare ai veri valori" Attualità Violenza e illegalità nella Bat, Ciliento: "Esempi sbagliati e falsi modelli, serve educare ai veri valori" L'assessora regionale interviene dopo l'ultimo tragico episodio violento di Barletta
Autismo, Ciliento: «Programmi socio-educativi al centro delle agende politiche» Autismo, Ciliento: «Programmi socio-educativi al centro delle agende politiche» «Si lavori per creare comunità sempre più aperte e accoglienti alle diversità»
Autismo: politiche e inclusione al centro del dibattito a Trani Attualità Autismo: politiche e inclusione al centro del dibattito a Trani Proposte di legge e iniziative regionali per supportare famiglie e garantire interventi per tutta la vita
“Autismo, quale futuro?”: se ne parla il 28 marzo a San Luigi Eventi e cultura “Autismo, quale futuro?”: se ne parla il 28 marzo a San Luigi Ad organizzarlo l’assessora regionale Ciliento
Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
9 settembre 2025 Tribunale di Trani a rischio i parcheggi: l'Appello degli Avvocati
Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
9 settembre 2025 Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
Buona Food Festival, migliaia di presenze al Monastero di Colonna
9 settembre 2025 Buona Food Festival, migliaia di presenze al Monastero di Colonna
"Ultimo tango a Buenos Aires ", Damato a Palazzo Beltrani
9 settembre 2025 "Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani
1
L'analisi preoccupata del M5S: "A Trani, più cemento e meno servizi "
8 settembre 2025 L'analisi preoccupata del M5S: "A Trani, più cemento e meno servizi"
Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
8 settembre 2025 Marco Cassetta di Trani nuovo comandante della nave Federico Martinengo
Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin
8 settembre 2025 Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
8 settembre 2025 “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»
8 settembre 2025 La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo»
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
8 settembre 2025 Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.