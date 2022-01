Cispi, Pepe, Coki, Bebo: ieri sera la benedizione degli animali domestici

C'erano Cispi, Pepe, Coki, Bebo, Romeo, Fiocco e numerosissimi altri amici "pelosetti" ieri sera nelle parrocchie cittadine nelle quali si è svolta le cerimonia di benedizione degli animali: nella giornata del 17 gennaio, infatti, la Chiesa ha festeggiato la solennità di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici.A Trani si sono tenute diverse celebrazioni con benedizione degli animali nelle chiese di S. Giovanni, in quella degli Angeli Custodi e a S. Magno, all'interno delle stesse o sul sagrato, con don Mimmo, don Michele e don Dino e tantissimi fedeli con i loro amici a quattro zampe e non solo, per un rito antico e benaugurante: la benedizione degli animali domestici. "Anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare, partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi, si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza"