Clamoroso incidente a Trani: auto si ribalta su sé stessa e finisce sul marciapiede

Il fatto alle prime luci dell'alba in via Malcangi

Social Video 30 secondi Incidente in via Malcangi

Incidente alle prime luci dell'alba di lunedì 1 novembre, a Trani, in via Malcangi, nei pressi di un distributore di benzina. Coinvolta un'auto che per motivi da chiarire è si è ribaltata su sé stessa finendo la sua corsa sul marciapiede, distruggendo parte delle aiuole e del cordolo divisorio.Sul posto è intervenuta una volante della Guardia di Finanza e il soccorso stradale. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente.