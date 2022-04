Come la locandina di un film: l'annuncio del reality in convento

Sta generando moltissime reazioni e commenti, in realtà molto contrastanti, la scelta delle "figlie del Divino Zelo" di partecipare al reality di Real Time "Ti spedisco in convento" che, ennesima declinazione dell'ormai più che ventennale Grande Fratello, si presentano come veri e propri esperimenti sociali.Intanto sulle pensiline di piazza della Repubblica è apparsa la locandina che annuncia la prima puntata che andrà in onda domenica sera, giorno di Pasqua, in una presentazione in cui simpaticamente le suore si mostrano in posa da "Sister act".Sarà curioso sapere i risultati dell'audience, ed è probabile che si registrino buone percentuali.