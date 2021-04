Comitato Dante Alighieri, oggi presentazione del libro "Il futuro in una stanza. Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia"

Oggi, mercoledì 14 aprile, ci sarà l'evento streaming di presentazione del libro "Il futuro in una stanza. Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia" di Daniele Maria Pegorari e Valeria Traversi. sul Canale YouTube del Comitato DA di Trani.Dialogano con gli autori il dr. Francesco Paolo Carmone e la dott.ssa Michaela Nichilo. Coordina la giornalista Lucia De Mari. Nel tempo in cui si contrasta il Coronavirus col distanziamento sociale, un critico e una scrittrice dialogano fittamente in un appartamento. Nascono così queste pagine, in cui la letteratura di ogni tempo (dall'epica classica a Boccaccio, da Manzoni alle distopie del Novecento) dà conforto e suona campanelli d'allarme, attiva memorie e apre scenari possibili di rinascita. i due autori tracciano un originale affresco della contemporaneità, col pensiero che vola frequentemente ai propri allievi, persi di vista il 5 marzo 2020, perché non dimentichino mai che l'immaginazione è indispensabile alla scienza e che la relazione personale non è mai surrogabile col contatto digitale. Il dr. Carmone, pediatra e specialista in malattie infettive, si soffermerà sulla genesi della pandemia e sull'importanza dei vaccini.