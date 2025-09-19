IMG WA
Scuola e Lavoro

Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio: a scuola con stampante 3D, creatività e tecnologia. 

Con i prof. Palmieri e Monopoli, per i ragazzi un viaggio tra innovazione, progettazione e immaginazione

Trani - venerdì 19 settembre 2025 6.51
Dal 2 all'15 settembre, gli alunni della scuola secondaria di I grado dell' I.C. "Rocca - Bovio - Palumbo - D'Annunzio" hanno vissuto una stimolante esperienza formativa grazie al progetto dedicato alla stampante 3D, nell'ambito del D.M. 19/24.
Guidati dal prof. esperto Carlo Monopoli e dalla prof.ssa tutor Lucia Palmieri, i ragazzi hanno intrapreso un vero e proprio viaggio tra innovazione, progettazione e immaginazione, trasformando l'apprendimento in un'avventura concreta e coinvolgente.
Il percorso si è aperto con un'uscita nella Villa Comunale, occasione perfetta per accogliere i partecipanti, favorire la socializzazione e creare un clima di collaborazione.
Nei giorni successivi, gli studenti hanno esplorato il mondo della modellazione tridimensionale:
- Hanno osservato da vicino il funzionamento di una stampante 3D e di uno scanner 3D.
- Hanno lavorato individualmente con software di progettazione, realizzando:
- un portachiavi personalizzato,
- un quartiere urbano,
- e infine un quartiere fantastico, frutto della loro immaginazione.
- I portachiavi realizzati sono stati simpatici e originali, testimonianza concreta della loro creatività.
L'ultimo incontro si è svolto presso il CNR di Bari, nei laboratori STIIMA, dove gli alunni hanno potuto: interagire con robot, visori per la realtà virtuale e aumentata,
dialogare con i ricercatori, scoprendo le applicazioni reali della scienza e della tecnologia, riflettere sull'importanza della curiosità, del domandare e del porsi le giuste domande per comprendere e migliorare il mondo che ci circonda.
Un'esperienza che ha lasciato il segno, arricchendo i partecipanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, in particolare al nostro Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, per il suo costante sostegno alle discipline STEM, e agli alunni che hanno colto con entusiasmo questa preziosa opportunità.
