Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001"
Gara pubblica per la concessione d'uso di un locale da 20 mq. Scadenza offerta 29/01/2026
Trani - lunedì 1 dicembre 2025
Il Comune di Trani ha indetto una procedura di asta pubblica per la concessione in uso di una porzione di suolo con soprastante chiosco di proprietà comunale, situato in Piazza Vittime 11 Settembre 2001. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio comunale e offrire nuove opportunità commerciali nel cuore della città.
Oggetto e Condizioni della Gara
La concessione riguarda un'area di 20,20 mq e ha una durata stabilita in 6 anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata. La struttura è destinata all'esercizio di attività commerciali al dettaglio (alimentari e non), inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, purché esclusivamente d'asporto. È fatto espresso divieto di destinare l'immobile ad attività diverse o installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (slot machine). Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo rialzo sull'importo posto a base di gara. Il canone di concessione mensile a base d'asta è fissato a € 257,55 (corrispondente a un canone annuale di € 3.090,60).
Come Partecipare
Per partecipare alla gara, gli interessati devono essere in possesso di specifici requisiti di ordine generale, professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A. per il commercio al dettaglio) e di capacità economica (un fatturato globale di almeno € 30.000,00 nel miglior anno del triennio precedente). È inoltre richiesto lo svolgimento di un sopralluogo obbligatorio per prendere visione dello stato dei luoghi, pena l'esclusione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 29 gennaio 2026 alle ore 12:00. Tutta la documentazione di gara e i moduli necessari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Trani. (tl@)
