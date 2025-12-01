Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001"

Bando di Gara Documento PDF

Il Comune di Trani ha indetto unaper la concessione in uso di una porzione di suolo con soprastante chiosco di proprietà comunale, situato in. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio comunale e offrire nuove opportunità commerciali nel cuore della città.La concessione riguarda un'area die ha una durata stabilita in, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata. La struttura è destinata all'esercizio di(alimentari e non), inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, purché. È fatto espresso divieto di destinare l'immobile ad attività diverse o installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (slot machine). Il criterio di aggiudicazione sarà quello delsull'importo posto a base di gara. Il canone di concessione mensile a base d'asta è fissato a(corrispondente a un canone annuale di € 3.090,60).Per partecipare alla gara, gli interessati devono essere in possesso di specifici requisiti di ordine generale, professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A. per il commercio al dettaglio) e di capacità economica (un fatturato globale di almeno € 30.000,00 nel miglior anno del triennio precedente). È inoltre richiesto lo svolgimento di unper prendere visione dello stato dei luoghi, pena l'esclusione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il. Tutta la documentazione di gara e i moduli necessari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Trani. (tl@)