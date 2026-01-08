Attualità
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi"
L'Ente uniforma gli sportelli al pubblico per garantire maggiore coerenza organizzativa. Le nuove fasce orarie e i contatti utili
Trani - giovedì 8 gennaio 2026 7.37 Comunicato Stampa
Cambio di orario a Palazzo di Città. Con l'obiettivo di garantire una maggiore coerenza organizzativa e uniformare i servizi offerti alla cittadinanza rispetto agli altri settori, il Comune di Trani ha disposto l'allineamento degli orari di apertura al pubblico per due uffici strategici: l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Messi. Le modifiche riguardano l'Area della Segreteria Generale. Di seguito il prospetto aggiornato per accedere agli sportelli senza disguidi.
I Nuovi Orari
Ufficio Protocollo (URP) e Ufficio Messi Gli sportelli seguiranno il seguente calendario:
- Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 12:00.
- Pomeriggio: solo il giovedì, dalle ore 16:00 alle 18:00.
L'amministrazione ricorda inoltre che per interfacciarsi con la Segreteria Generale, l'Avvocatura, l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Cerimoniale, il ricevimento al pubblico non è libero ma avviene esclusivamente previo appuntamento. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il centralino del Comune di Trani al numero 0883 581331. tl@