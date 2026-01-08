Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi"

L'Ente uniforma gli sportelli al pubblico per garantire maggiore coerenza organizzativa. Le nuove fasce orarie e i contatti utili

Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 12:00 .

dal lunedì al venerdì, dalle ore alle . Pomeriggio: solo il giovedì, dalle ore 16:00 alle 18:00.

Cambio di orario a Palazzo di Città. Con l'obiettivo di garantire una maggioree uniformare i servizi offerti alla cittadinanza rispetto agli altri settori, il Comune di Trani ha disposto l'allineamento degli orari di apertura al pubblico per due uffici strategici: l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Messi. Le modifiche riguardano l'Area della Segreteria Generale. Di seguito il prospetto aggiornato per accedere agli sportelli senza disguidi.Gli sportelli seguiranno il seguente calendario:L'amministrazione ricorda inoltre che per interfacciarsi con la, l', l'e l', il ricevimento al pubblico non è libero ma avviene esclusivamente. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il centralino del Comune di Trani al numero