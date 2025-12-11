Parco via delle Tufare
Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico"

Oggi 11 dicembre in Sala Tamborrino il punto sulla strategia territoriale FESR-FSE+

Trani - giovedì 11 dicembre 2025
Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17 nella sala Tamborrino del Comune di Trani è in programma un incontro di aggiornamento per la definizione della strategia urbana territoriale per interventi di rigenerazione urbana da candidarsi nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano", Azione 9.1 "Strategie urbane". Questo appuntamento, organizzato dall'Amministrazione comunale di Trani, si inserisce nel processo partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo e continuo della popolazione locale anche nelle fasi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione della strategia.

I temi di indagine riguarderanno la rigenerazione delle aree urbane attraverso interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi nel rispetto della sostenibilità ambientale con azioni volte all'inclusione sociale e lotta alla povertà, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la valorizzazione dell'offerta turistica innovativa e sostenibile. La cittadinanza è invitata a partecipare per dare il proprio contributo.
