Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico"

Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17 nella sala Tamborrino del Comune di Trani è in programma un incontro di aggiornamento per la definizione della strategia urbana territoriale per interventi di rigenerazione urbana da candidarsi nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano", Azione 9.1 "Strategie urbane"., si inserisce nel processo partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo e continuo della popolazione locale anche nelle fasi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione della strategia.I temi di indagine riguarderanno la rigenerazione delle aree urbane attraverso interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi nel rispetto della sostenibilità ambientale con azioni volte all'inclusione sociale e lotta alla povertà, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la valorizzazione dell'offerta turistica innovativa e sostenibile.