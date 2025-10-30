Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura"

Con gli amici della LEGA abbiamo constatato la manifestazione di interesse di AMET relativa alla ricerca di altri soggetti per conservare la concessione della distribuzione di energia elettrica. Riteniamo opportuno e necessario far notare che i presupposti per la conservazione della concessione sono in fase di modificazione da parte del Governo. Questo comporta che la manifestazione di interesse sia inutile e prematura. Pertanto quale Consigliere Comunale di minoranza INVITO e DIFFIDO l'azienda di proprietà dei cittadini tranesi a non assumere alcuna decisione a valle della manifestazione di interesse e, nel contempo, estendo tale invito-diffida alla sarcopenica amministrazione comunale, affinché ogni valutazione e determinazione sia assunta dalla prossima compagine amministrativa . Non tiriamo la corda perché si spezza !!