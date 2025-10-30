Amet
Concessione AMET, Di Leo (Lega) frena: "Manifestazione d'interesse prematura"

Diffida all'azienda e al Comune: 'Le regole stanno cambiando, ogni valutazione spetta alla prossima compagine amministrativa"

Trani - giovedì 30 ottobre 2025 7.18 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Di Leo, Capogruppo della LEGA in Consiglio Comunale un comunicato che riguarda l' "Avviso Pubblico di Amet Spa per manifestazione di Interesse, non vincolante, per l'attuazione di operazioni straordinarie relativamente al ramo d'azienda attivo nella distribuzione di Energia Elettrica su Rete Locale e relativa misura" (PROT. AMET AD/2386 DEL 20 ottobre 2025).

Il testo del comunicato:

Con gli amici della LEGA abbiamo constatato la manifestazione di interesse di AMET relativa alla ricerca di altri soggetti per conservare la concessione della distribuzione di energia elettrica. Riteniamo opportuno e necessario far notare che i presupposti per la conservazione della concessione sono in fase di modificazione da parte del Governo. Questo comporta che la manifestazione di interesse sia inutile e prematura. Pertanto quale Consigliere Comunale di minoranza INVITO e DIFFIDO l'azienda di proprietà dei cittadini tranesi a non assumere alcuna decisione a valle della manifestazione di interesse e, nel contempo, estendo tale invito-diffida alla sarcopenica amministrazione comunale, affinché ogni valutazione e determinazione sia assunta dalla prossima compagine amministrativa . Non tiriamo la corda perché si spezza !!

AMET, l'avviso per la manifestazione di interesse non vincolanteDocumento PDF
