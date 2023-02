Conclusa la settimana del Pcto al liceo De Sanctis

Si è conclusa il giorno 10 febbraio, per le studentesse e gli studenti delle classi 3^A e 3^B del Liceo Statale Classico, Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis", la settimana del PCTO "percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento", con gli alunni e le alunne delle 7 classi quarte e delle 7 classi quinte del 2^Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani. Gli studenti e gli alunni hanno lavorato su lettura, ascolto, rielaborazione e produzione di testi e immagini.L'attività principale del laboratorio è stata quella della lettura ad alta voce che è servita da collante per i vari incontri; questo tipo di attività è stata scelta per i suoi numerosi benefici, sia sul piano dell'interazione, sia su quello dell'autostima che sul piano cognitivo.Le attività dei reading workshop prevedevano la realizzazione di prodotti multimediali e non, volti alla promozione della lettura e della cultura che sono stati presentati al termine del percorso formativo.Dopo la lettura dei brani scelti dai testi sono state svolte attività di rielaborazione dei testi con tecniche e mezzi differenti: Digital storytelling, Fumetto, Padlet, Coding, kamishibai.Tutto il materiale è stato utilizzato per la realizzazione di un nuovo testo creato dagli alunni e dagli studenti che hanno riscritto e illustrato in modo originale e creativo le storie.