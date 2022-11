Congresso costituente PD, a Trani prima assemblea cittadina lunedì 14

Con la lettera appello pubblicata lo scorso 8 novembre 2022 da Enrico Letta prende avvio il Congresso costituente del nuovo Partito Democratico, attraverso il quale il PD dovrà rigenerarsi dando vita ad una nuova forza Democratica e Progressista, larga e inclusiva, in grado di rappresentare una vera alternativa dentro il Parlamento e soprattutto nel Paese.Il percorso parte dagli iscritti al PD e dai più di 5 milioni di elettori che hanno votato alle scorse elezioni politiche la lista Italia Democratica e Progressista, ma è aperto a tutti i democratici, ai quali non viene chiesto di aderire a scatola chiusa ad un partito, ma di partecipare ad un processo costituente, trasparente e aperto.Infatti sarà possibile aderire al percorso costituente senza nessun obbligo di iscriversi al PD fino al momento del voto – riservato agli iscritti PD – sulle piattaforme politico-programmatiche e sulle candidature alla Segreteria nazionale, per decretare quali saranno le due proposte che si confronteranno successivamente in primarie aperte.In questa prima fase si potrà partecipare attraverso assemblee aperte dove potersi confrontare sulla identità che dovrà avere il nuovo PD e sulle idee e sui valori da porre a fondamento della sua azione politica.Per questo non viene chiesto di ratificare decisioni prese dai dirigenti, ma di essere i protagonisti di un processo di rinnovamento del PD e del centrosinistra nel nostro Paese.Per dare avvio a questo percorso costituente anche a Trani, lunedì 14 novembre 2022, alle ore 19.00, presso l'Auditorium San Luigi, si terrà la prima assemblea del Circolo cittadino aperta a tutti gli iscritti e i simpatizzanti.