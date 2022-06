Consigliere Angiolillo aggredito, il Partito Democratico esprime solidarietà

Ed esprime la propria indignazione «perché perpetrata in presenza della moglie in stato di attesa»

Il Circolo di Trani del Partito Democratico esprime la propria indignazione per l'aggressione violenta e gratuita subita ieri dal Consigliere comunale Antonio Angiolillo, ancora più deprecabile perché perpetrata in presenza della moglie in stato di attesa.Nello stigmatizzare tali comportamenti violenti, il Partito Democratico partecipa la propria solidarietà nei confronti del predetto consigliere esprimendo severa condanna nei confronti di qualsiasi gesto di violenza o aggressione, anche verbale, sempre biasimabili.