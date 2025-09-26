Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per martedì 30 settembre 2025 alle ore 10.30 (seconda convocazione fissata per giovedì 2 ottobre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria in favore della dott.ssa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite incaricata sui territori palestinesi occupati2) Mozione per la nomina degli scrutatori secondo criteri oggettivi3) Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Trani relativo all'esercizio 20244) Presentazione documento unico di programmazione 2026-20285) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 06/08/20256) Proposta di modifica del regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolta agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie ex articolo 92 del r.r. 4/2007 e ss.mm.ii7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Trani in favore di -omissis-8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 82/2013, resa dal Giudice di Pace di Davoli, nel giudizio rubricato al n. r.g.a.c. 1467/2011. Soggetto creditore: omissis