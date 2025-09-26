consiglio comunale
consiglio comunale
Vita di città

Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre

Otto punti all'ordine del giorno

Trani - venerdì 26 settembre 2025 9.44
Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato per martedì 30 settembre 2025 alle ore 10.30 (seconda convocazione fissata per giovedì 2 ottobre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria in favore della dott.ssa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite incaricata sui territori palestinesi occupati
2) Mozione per la nomina degli scrutatori secondo criteri oggettivi
3) Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Trani relativo all'esercizio 2024
4) Presentazione documento unico di programmazione 2026-2028
5) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 06/08/2025
6) Proposta di modifica del regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolta agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie ex articolo 92 del r.r. 4/2007 e ss.mm.ii
7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Trani in favore di -omissis-
8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 82/2013, resa dal Giudice di Pace di Davoli, nel giudizio rubricato al n. r.g.a.c. 1467/2011. Soggetto creditore: omissis
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Inaugurata a Trani “Taf App Plus” Politica Inaugurata a Trani “Taf App Plus” Nasce la prima applicazione in Italia sui servizi per la diversabilità
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Politica Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Bottaro: "Un passo fondamentale per ridurre lo spreco di risorse idriche"
Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Attualità Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Assessora Cecilia Di Lernia:"Primi giorni incoraggianti, ringrazio i cittadini per la collaborazione"
Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani Attualità Passaggio a livello, si prepara la chiusura: più sicurezza e nuova viabilità in via Verdi Trani I lavori in linea con le anticipazioni del Sindaco Bottaro ed il cronoprogramma di RFI
Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità Attualità Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità Domani al Comune la presentazione ufficiale
1 Fontane o pozze stagnanti a Trani? Fontane o pozze stagnanti a Trani? Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città. Un pessimo biglietto da visita fra inciviltà e mancata cura
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Enti locali Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Sbloccata la situazione: da stamani l’AMIU ha avviato l'intervento preso in carico immediatamente dal Sindaco Bottaro
Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature Enti locali Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature Gli operatori interessati potranno manifestare interesse entro il 31 ottobre 2025
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
26 settembre 2025 Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
26 settembre 2025 Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
26 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
26 settembre 2025 Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
26 settembre 2025 Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
26 settembre 2025 Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba "
26 settembre 2025 Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba"
Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
25 settembre 2025 Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
"Architetture: l'arte di costruire ": tornano le giornate europee del Patrimonio
25 settembre 2025 "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
25 settembre 2025 L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.