Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Consiglio Comunale 23 luglio 2025. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile

Tre punti all'ordine del giorno

Trani - lunedì 6 aprile 2026
Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12:30.

In sessione ordinaria con il seguente ordine del giorno:

1) Mozione per il ritiro del ddl 2423 e difesa delle azioni educative di prevenzione della violenza di genere

2) Regolamento comunale per la disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande sul posto, annessi a locali dl pubblico esercizio di somministrazione ed esercizi di vicinato del settore alimentare. Approvazione

3) Atto di indirizzo alla società partecipata Amiu Spa per attività di studio preliminare di iniziative per l'efficientamento energetico

In sessione straordinaria per la trattazione delle seguenti interrogazioni:

Interrogazione – Stato dell'arte procedura di acquisto Cinema Impero e Supercinema
Interrogazione – Pista di atletica e Palazzetto dello Sport
Interrogazione – Stato dell'arte e programmazione iniziative per l'area naturalistica della vasca di Boccadoro
Interrogazione – Stato dell'arte di Villa Telesio
Interrogazione – Stato dell'arte Piano delle Coste e Piano regolatore del Porto
Interrogazione – Avviso Amet assunzione assistenti diportisti
Interrogazione – Stato dell'arte lavori scuole Pozzopiano
Interrogazione su articolo di Italia Oggi, 11 febbraio 2026
Interrogazione – Chiarimenti sullo stato del "Parco scuola" di Via Giachetti
Interrogazione – Tempistiche di realizzazione area parcheggio di Corso Imbriani
Interrogazione – Stato dell'arte dei lavori presso la Villa comunale
Interrogazioni e/o interpellanze in forma orale da presentarsi in corso di seduta (ciascun Consigliere potrà prendere la parola per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 5 minuti, così come prescritto dall'art. 53, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale)

La seduta può essere seguita in diretta streaming con accesso diretto al link https://trani.consiglicloud.it/home
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