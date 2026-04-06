Consiglio comunale convocato per mercoledì 8 aprile

Il Consiglio Comunale della Città di Trani è convocato mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12:30.In sessione ordinaria con il seguente ordine del giorno:1) Mozione per il ritiro del ddl 2423 e difesa delle azioni educative di prevenzione della violenza di genere2) Regolamento comunale per la disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande sul posto, annessi a locali dl pubblico esercizio di somministrazione ed esercizi di vicinato del settore alimentare. Approvazione3) Atto di indirizzo alla società partecipata Amiu Spa per attività di studio preliminare di iniziative per l'efficientamento energeticoIn sessione straordinaria per la trattazione delle seguenti interrogazioni:Interrogazione – Stato dell'arte procedura di acquisto Cinema Impero e SupercinemaInterrogazione – Pista di atletica e Palazzetto dello SportInterrogazione – Stato dell'arte e programmazione iniziative per l'area naturalistica della vasca di BoccadoroInterrogazione – Stato dell'arte di Villa TelesioInterrogazione – Stato dell'arte Piano delle Coste e Piano regolatore del PortoInterrogazione – Avviso Amet assunzione assistenti diportistiInterrogazione – Stato dell'arte lavori scuole PozzopianoInterrogazione su articolo di Italia Oggi, 11 febbraio 2026Interrogazione – Chiarimenti sullo stato del "Parco scuola" di Via GiachettiInterrogazione – Tempistiche di realizzazione area parcheggio di Corso ImbrianiInterrogazione – Stato dell'arte dei lavori presso la Villa comunaleInterrogazioni e/o interpellanze in forma orale da presentarsi in corso di seduta (ciascun Consigliere potrà prendere la parola per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 5 minuti, così come prescritto dall'art. 53, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale)La seduta può essere seguita in diretta streaming con accesso diretto al link https://trani.consiglicloud.it/home