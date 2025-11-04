Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale

Le tavole sono esposte nella sala Ronchi per tutto novembre

Su richiesta degli Ordini professionali, presso la Biblioteca Comunale è consultabile il piano delle coste le cui tavole sono esposte all'interno della sala Ronchi.



Rimarranno esposte per tutto il mese di novembre con libero accesso degli utenti durante gli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 ed il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20).