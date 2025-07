Contaminazioni sonore d’eccellenze: oggi concerto del Conservatorio Nino Rota

Il viaggio musicale per la sezione Musica a Corte del ricco cartellone artistico di Palazzo delle Arti Beltrani continua con un appuntamento coinvolgente ed audace: venerdì 11 luglio 2025 alle ore 19:00 (porta 18:30), il Salone Giuseppe Beltrani ospita una nuova serata di Eccellenze in concerto. Ideato da Delle Arti ODV ETS, il format è un progetto culturale che celebra le realtà musicali formative d'eccellenza della Puglia, con l'obiettivo di portare in scena i giovani talenti cresciuti nei vivai artistici dei conservatori pugliesi. Attraverso appuntamenti mirati e concerti a tema, Eccellenze accompagna il pubblico in un viaggio emozionale, facendo dialogare innovazione e tradizione, radici locali e aperture internazionali. Ogni serata diventa un'occasione per ascoltare il futuro della cultura pugliese, già pronto per il palcoscenico.Sul palco a Trani, il prossimo 11 luglio, pronto ad esibirsi nel concerto dal titolo evocativo "Viandanti", il Contamination Open Ensemble, formazione nata nel cuore creativo del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, ma cresciuta tra influenze, contaminazioni e la voglia di superare ogni barriera accademica. Un collettivo aperto alle sorprese: cinque musicisti under 35, provenienti da diverse province pugliesi, ognuno con radici salde nella formazione classica ma con rami tesi verso il jazz, l'elettronica, il funk e il groove urbano. Hanno imparato a conoscere il proprio suono contaminandolo con quello degli altri: da qui nasce una performance aperta, multisensoriale e coinvolgente, che include momenti di improvvisazione e interazione attiva con il pubblico, attraverso la tecnica della body percussion. Il risultato è un sound energico e immersivo, capace di trasformare l'ascolto in esperienza condivisa.A dare voce a questo originale viaggio sonoro di un'ora e mezza, Gabriele Cavallo con la sua versatilità, passando dal pianoforte al sintetizzatore, dal flauto all'ipnotico suono dell'handpan. Accanto a lui, Alessandro Turi, polistrumentista raffinato, dialoga con i timbri del flauto traverso e del flauto basso, arricchendo la resa sonora con percussioni e le texture elettroniche del sintetizzatore. Il cuore ritmico e melodico si espande con la sensibilità di Sabrina Preite, che alterna sassofono contralto e sassofono soprano, aggiungendo anche percussioni in momenti di improvvisazione ritmica. Sul registro profondo si inserisce Francesca Perrone con il suo contrabbasso, mentre Michele Di Modugno alla batteria e vibrafono dà slancio, dinamica ed eleganza alle architetture sonore del gruppo.L'immediata grande intesa ha permesso a questa formazione di esplorare e sviluppare un repertorio fresco e vitale, pieno di ritmo ed energia, dove trovano posto composizioni originali, arrangiamenti, rivisitazioni e riscritture di brani, oltre che momenti di improvvisazione. Dall'R&B alla musica elettronica, dallo swing all'energico funky fino al calore espressivo di un adagio sentimentale. Il gruppo si definisce "open ensemble" proprio perché aperto alla partecipazione di altri colleghi musicisti, all'interazione con il pubblico, alle sorprese e ai colpi di scena durante la performance.Un talento già riconosciuto. Il Contamination Open Ensemble, infatti, ha già riscosso successi nelle principali realtà concertistiche pugliesi e nazionali, conquistando il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di musica classica e jazz "Trofeo San Lazzaro" nella categoria musica di insieme. Nel 2023 vince anche il premio "Dolce Bontà" all'interno del Festival Carl Orff - Giovani Talenti alla Ribalta a Putignano.La loro musica è il riflesso vivo di un territorio che cambia e ispira. Ancora tre gli appuntamenti con le "Eccellenze" del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, tutti alle ore 19.00, nelle date dell'11, 18 e 25 luglio. I biglietti per il concerto "Viandanti – Contamination Open Ensemble" di venerdì 11 luglio sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/viandanti/263769 Biglietteria: Poltrona numerata ticket 10,00 euro | soci partner 8,00 euro, acquistabile al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, dal martedì alla domenica, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il biglietto include l'ingresso al concerto, la visita al Museo (nella giornata del concerto dalle ore 16,00 fino all'inizio del concerto alle ore 19,00).La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it.