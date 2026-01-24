Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio

Dott.ssa Francesca Corraro – Cultura e valorizzazione del Patrimonio storico e artistico

Dott.ssa Grazia Lambo e Dott. Nicola Manzi – Bilancio

Arch. Aldo Pinto – Urbanistica

Avv. Antonio Masullo – Politiche istituzionali e Riforma amministrativa

Dott. Luigi Amicarelli – Turismo

Dott. Pasquale Leone – promozione del territorio

Dott. Guido Croci – Cultura

Maestro Nicola Loprieno, Tecnico Leonardo Occhionorelli e Dott. Adriano Ventura Sport e Politiche giovanili

Dott.ssa Angela Mercorio – Istruzione, Educazione e Comunità educante

Rag. Giuseppe Porcelli, rag. Antonio D'Ambrosio e rag. Maurizio Rubini – Imprenditoria e sviluppo del commercio locale

Si è costituito nella giornata di ieri il direttivo di RispettiAmo Trani, lista civica che concorre a favore di Angela Mercorio, sindaco di Trani.Un passaggio fondamentale per rafforzare un progetto politico che mette al centro il rispetto della città, delle istituzioni e dei cittadini, e che intende contribuire in modo serio e responsabile al futuro amministrativo di Trani.Il direttivo nasce dalla volontà di costruire un'alternativa fondata su competenza, partecipazione e visione, capace di affrontare le criticità del presente e di programmare con concretezza lo sviluppo della città.La composizione del direttivo, con deleghe tematiche mirate, riflette la scelta di valorizzare esperienze e sensibilità diverse:Rispettiamo Trani intende avviare un lavoro politico aperto e inclusivo, basato sull'ascolto della cittadinanza e sulla costruzione di proposte concrete per una città più giusta, trasparente e attenta ai bisogni reali delle persone.Il nuovo direttivo lavorerà da subito per riportare la politica tra le persone, rompendo con logiche autoreferenziali e pratiche che hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni. Rispettiamo Trani sarà una presenza attiva, vigile e determinata nel dibattito pubblico, pronta a confrontarsi senza ambiguità e senza compromessi al ribasso, per costruire una Trani che torni a credere nel proprio futuro.Angela Mercorio rappresenta il punto di riferimento politico e umano di Rispettiamo Trani. In questi anni ha dimostrato, dentro e fuori le istituzioni, che fare politica significa assumersi responsabilità, difendere i più deboli e non piegarsi a logiche di convenienza o a silenzi comodi. La sua azione è sempre stata improntata alla coerenza, alla trasparenza e al coraggio di dire le cose come stanno, anche quando questo ha significato restare controcorrente.Contrariamente a ciò che si pensa Angela Mercorio non è sola, ma guida un percorso collettivo che cresce giorno dopo giorno, capace di unire competenze, energie e visioni diverse.Rispettiamo Trani è una comunità politica in movimento, aperta a tutte e a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, impegno e passione al cambiamento della città.Chi condivide questi valori e questa visione può aggiungersi a noi e diventare parte attiva di un progetto che guarda al futuro di Trani con determinazione e coraggio.