Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio

Deleghe mirate per valorizzare esperienze e sensibilità diverse

Trani - sabato 24 gennaio 2026 10.02 Comunicato Stampa
Si è costituito nella giornata di ieri il direttivo di RispettiAmo Trani, lista civica che concorre a favore di Angela Mercorio, sindaco di Trani.

Un passaggio fondamentale per rafforzare un progetto politico che mette al centro il rispetto della città, delle istituzioni e dei cittadini, e che intende contribuire in modo serio e responsabile al futuro amministrativo di Trani.

Il direttivo nasce dalla volontà di costruire un'alternativa fondata su competenza, partecipazione e visione, capace di affrontare le criticità del presente e di programmare con concretezza lo sviluppo della città.

La composizione del direttivo, con deleghe tematiche mirate, riflette la scelta di valorizzare esperienze e sensibilità diverse:
  • Dott.ssa Francesca Corraro – Cultura e valorizzazione del Patrimonio storico e artistico
  • Dott.ssa Grazia Lambo e Dott. Nicola Manzi – Bilancio
  • Arch. Aldo Pinto – Urbanistica
  • Avv. Antonio Masullo – Politiche istituzionali e Riforma amministrativa
  • Dott. Luigi Amicarelli – Turismo
  • Dott. Pasquale Leone – promozione del territorio
  • Dott. Guido Croci – Cultura
  • Maestro Nicola Loprieno, Tecnico Leonardo Occhionorelli e Dott. Adriano Ventura Sport e Politiche giovanili
  • Dott.ssa Angela Mercorio – Istruzione, Educazione e Comunità educante
  • Rag. Giuseppe Porcelli, rag. Antonio D'Ambrosio e rag. Maurizio Rubini – Imprenditoria e sviluppo del commercio locale
Rispettiamo Trani intende avviare un lavoro politico aperto e inclusivo, basato sull'ascolto della cittadinanza e sulla costruzione di proposte concrete per una città più giusta, trasparente e attenta ai bisogni reali delle persone.

Il nuovo direttivo lavorerà da subito per riportare la politica tra le persone, rompendo con logiche autoreferenziali e pratiche che hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni. Rispettiamo Trani sarà una presenza attiva, vigile e determinata nel dibattito pubblico, pronta a confrontarsi senza ambiguità e senza compromessi al ribasso, per costruire una Trani che torni a credere nel proprio futuro.

Angela Mercorio rappresenta il punto di riferimento politico e umano di Rispettiamo Trani. In questi anni ha dimostrato, dentro e fuori le istituzioni, che fare politica significa assumersi responsabilità, difendere i più deboli e non piegarsi a logiche di convenienza o a silenzi comodi. La sua azione è sempre stata improntata alla coerenza, alla trasparenza e al coraggio di dire le cose come stanno, anche quando questo ha significato restare controcorrente.

Contrariamente a ciò che si pensa Angela Mercorio non è sola, ma guida un percorso collettivo che cresce giorno dopo giorno, capace di unire competenze, energie e visioni diverse.

Rispettiamo Trani è una comunità politica in movimento, aperta a tutte e a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, impegno e passione al cambiamento della città.

Chi condivide questi valori e questa visione può aggiungersi a noi e diventare parte attiva di un progetto che guarda al futuro di Trani con determinazione e coraggio.
