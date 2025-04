Coverland: Trani celebra la musica con tre serate imperdibili

Trani si prepara a vivere tre serate straordinarie con Coverland: il primo Festival delle Cover Band, in programma dal 24 al 26 aprile. In piazza della Repubblica, un evento imperdibile per celebrare la musica di grandi artisti internazionali attraverso le migliori tribute band del panorama musicale.La rassegna prenderà il via il 24 aprile con i Queenuendo. Toccherà a loro portare sul palco i brani più iconici dei Queen: emozioni, energia e tanto divertimento per far ballare e cantare il pubblico a squarciagola. Il 25 aprile, invece, sarà la volta della Ghostplay Band per un appassionante tributo ai Coldplay, il gruppo che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.Infine, il 26 aprile, i Killerkom renderanno omaggio Vasco Rossi, una delle figure più iconiche della musica italiana ed una vera e propria leggenda del rock. Una serata davvero speciale per rivivere le canzoni che hanno segnato decenni di storia musicale in Italia.Tutti i concerti inizieranno alle ore 21, offrendo uno spettacolo unico. Oltre alla musica, l'evento si arricchirà di un'area food & drink, gestita dai partner Santo Graal e Sugo, dove tutti i partecipanti potranno gustare prelibatezze culinarie e rinfrescarsi con ottimi drink, completando così un'esperienza sensoriale a 360 gradi.L'ingresso all'evento è gratuito, permettendo a tutti di partecipare ad una manifestazione di qualità in un'atmosfera accogliente e dinamica.Con una programmazione musicale di alto livello e un'organizzazione curata nei minimi dettagli, il festival si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione primaverile, un'occasione unica per tutti gli appassionati di musica dal vivo.Coverland - Festival delle Cover Band è organizzato da Ideando Adv, con il sostegno del Comune di Trani e il main sponsor Ultimo Caffè.