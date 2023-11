CREA-Giò: entrano nel vivo le attività di intervento per le Politiche Giovanili del Comune di Trani

Il Progetto CREA-Gio' dopo una prima fase di attività estiva che ha concentrato l'attenzione nella realizzazione della Festa dei Popoli del 27 Agosto 2023 è pronto a proporre altri appuntamenti tutti pensati per i giovani dai 15 in su.Si comincia subito da Lunedi 13 Novembre con CREA Music, un corso per DJ set organizzato da Associazione Tarock di Beppe Massara. Un'occasione per conoscere da vicino il mondo della musica elettronica e della produzione musicale anche attraverso i nuovi linguaggi. Gli incontri si terrano presso gli spazi del Centro Polivalente Gaia in via Palagano 1, il 13-20-27 Novembre a cominciare dalle ore 19.00.Sempre all'interno delle Progetto CREA-Giò partirà da Mercoledì 15 CREA Comics un corso per fumettisti ed appassionati del disegno, condotto da Giuseppe del Curatolo noto fumettista ed esperto della comunicazione artistica. Il percorso, prevede ben 4 appuntamenti che si terranno sempre presso gli spazi del Centro Polivalente Gaia con inizio dalle ore 19.00Il progetto CREA-Giò nasce dall'attenzione del Comune di Trani dell'Assessorato alle Politiche giovanili e da una rete sociale del Terzo Settore, che hanno raccolto le istanze dei più giovani per coo-progettare percorsi di socializzazione e crescita che vadano oltre i soliti clichè della movida e mode giovanili.Per info e prenotazioni contattare il 348/7508703 o seguire le pagine social del Comune di Trani.Organizzatori del programma CREA-Giò:Comune di Trani Assessorato Politiche SocialiAssociazione Delfino BluLegambiente TraniAssociazione Genitori AGEAssociazione Nicholas De SantisAssociazione BoaondaAssociazione ArkadiaAssociazione LiberaHub PortanovaAssociazione Xiao yanAssociazione Fiab.