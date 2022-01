Criminalità organizzata, Ciliento: «Attuare programmi di intervento di prevenzione»

«Il problema delle infiltrazioni mafiose è un fenomeno sempre presente nei nostri territori e sono in crescita gli episodi legati al disagio giovanile che portano a rapine e sparatorie per questioni pretestuose. Nello specifico la BAT risente dell'essere punto d'incontro tra la malavita barese e quella foggiana». A dichiararlo è la consigliera regionale del PD, Debora Ciliento.«Per questi motivi la commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata della regione Puglia, a seguito dell'ascolto dei Prefetti e dei Procuratori dei territori, ha impegnato la giunta a farsi portavoce, presso il Governo Nazionale e il Parlamento Italiano, dell'esigenza di aumentare le risorse umane necessarie a rinforzare l'organico investigativo e giudiziario per la sicurezza delle comunità pugliesi e poter garantire un adeguato contrasto alla criminalità organizzata.Ho chiesto agli assessori di riferimento di attuare dei programmi di intervento di prevenzione primaria, ovvero un piano regionale delle politiche giovanili e un welfare attento a programmare interventi di prevenzione per contrastare ogni forma di povertà sociale».