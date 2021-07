Da Italia's Got Talent a Trani, i Terconauti oggi per il festival de "Il Giullare"

Partito con un sold out domenica scorsa, il Festival Il Giullare XIII edizione adesso tocca luoghi e location suggestive della Città di Trani. In collaborazione con la Lega Navale Trani , presso la sede sita al Molo S. Antonio di Trani, oggi è in programma la presentazione-show del libro "Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale" con gli autori Damiano e Margherita Tercon, accompagnati da Philip Carboni che dialogheranno con il conduttore Francesco Donato.Il trio, noto come i Terconauti, già ospiti nel Festival Il Giullare 2019, noti al pubblico grazie alla loro esibizione ad Italia's Got Talent nel 2019 e seguitissimi da migliaia di follower, tra ironia, musica e narrazione ci racconteranno l'esperienza di Damiano, sindrome di asperger di sua sorella Margherita che abbandona il suo lavoro per aiutare Damiano a coronare i suoi sogni. All'evento, che registra un altro sold-out, potranno partecipare solo coloro che si sono prenotati.Per info su tutti gli appuntamenti potrete seguire il canale social del Festival, il sito dedicato www.ilgiullare.it oppure seguire l'hastagh #ilgiullare. Il Festival 2021 gode del Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Puglia, del Comune di Trani, della Direzione Regionale Musei della Puglia, di RAI per il Sociale, dell'adesione di circa 30 realtà del terzo settore e della cultura e della collaborazione de "Il vecchio e il mare" e della "Lega Navale" di Trani.Tutti gli eventi saranno gratuiti e organizzati tenendo conto di tutte le misure di sicurezza previste per contenere il contagio da COVID 19.