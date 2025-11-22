Alunni della Foto Credits" />
Scuola e Lavoro

Dalla classe alla cassetta postale: gli alunni della "De Amicis" in visita all'Ufficio Postale di Trani Centro

Gli studenti della 4^ C scoprono il funzionamento dei servizi, dal timbro alla consegna. L'iniziativa rientra nel progetto "Caro amico ti scrivo..." per la conoscenza delle Istituzioni

Trani - sabato 22 novembre 2025 9.33 Comunicato Stampa
Lo scorso 21 novembre gli alunni della classe 4^ C del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani si sono recati presso l'ufficio postale Trani centro in Via Giovanni Bovio per una visita guidata con finalità didattiche. I piccoli studenti, accompagnati dalla propria insegnante e dalla Rappresentante dei genitori, sono stati accolti dal direttore dell'ufficio postale Angelo Lasala che ha illustrato loro le molteplici attività svolte quotidianamente all'interno della sede, dalle operazioni di sportello alla lavorazione della corrispondenza che poi i portalettere si incaricano di consegnare ai destinatari. Durante il percorso, effettuato con vivo interesse, i bambini hanno avuto modo di interagire con il personale per soddisfare tutte le loro curiosità, oltre a timbrare personalmente alcune cartoline celebrative di Poste italiane. Al termine della visita, a tutti gli alunni è stata consegnata una cartolina postale. L'iniziativa rientra nel progetto educativo scolastico a classi aperte "Caro amico ti scrivo…" finalizzato alla conoscenza del funzionamento dei servizi postali e del valore civico delle Istituzioni pubbliche.
