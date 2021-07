Dalla Regione contributo per l'acquisto dei libri scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Per l'anno scolastico 2021/2022 il contributo regionale per l'acquisto dei testi scolastici, per gli alunni residenti nel Comune di Trani e frequentanti scuole secondarie di I e II grado, sarà erogato anche attraverso la modalità del Buono Digitale.L'utente che avrà prodotto domanda, alla chiusura del bando, riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della domanda, il Buono Digitale corrispondente ad un codice. Sarà cura dell'utente stampare tale buono con il quale si recherà presso un esercizio commerciale accreditato per acquistare i libri.Il beneficiario non dovrà anticipare alcuna somma e dovrà acquistare i testi scolastici solo dopo aver ricevuto il Buono Digitale. In seguito sarà data informazione riguardo all'elenco degli esercizi commerciali aderenti tale iniziativa.Gli utenti che acquisteranno i libri di testo prima di aver ricevuto il codice o che non intendono avvalersi del buono digitale, saranno ammessi al contributo in modalità rimborso, previa verifica dei requisiti richiesti dall'avviso, depositando presso il Comune, l'istanza, il modello, l'attestazione della spesa nei modi e nei tempi che verranno indicati con successiva comunicazione.Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata sul sito Studio In Puglia.