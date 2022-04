Davide di Lauro, le opere dell'artista tranese in mostra alla Galleria Belmondo

Sarà inaugurata questa sera alle 19 presso la Galleria internazionale Belmondo (via Mario Pagano 244) la mostra dell'artista tranese Davide di Lauro, organizzata dall'associazione culturale Forme con il patrocinio del Comune di Trani.Davide di Lauro è attualmente assistente all'Accademia delle Belle Arti di Bari, e è appassionato di pittura figurativa sin da piccolo. Una passione maturata con gli anni con le sue mille forme e sfacettature in una chiave contemporanea: "Ho studiato e continuo a studiare i grandi maestri rinascimentali – dice l'artista tranese - e tutta l arte in generale, cercando di comprendere e imparare. Applico la mia concezione di estetica al mio lavoro con l intento di riuscire a far ricordare la semplicità del quotidiano ormai scontata e dimenticata,mediate la mia rappresentazione della realtà". La mostra resterà aperta al pubblico fino al 28 aprile prossimo.