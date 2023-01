Debora Ciliento a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd

«Sosteniamo Elly Schlein per una nuova strada che parta da tutti noi»

«Per un partito che guardi alle esigenze del Mezzogiorno, dei giovani e dei diritti sociali è importante sostenere Elly Schlein come candidata alla segreteria del Pd.A Bari abbiamo condiviso con lei la visione del futuro del Paese e del partito che metta al centro i diritti delle persone, il contrasto alle diverse forme di povertà, da quelle economiche a quelle educative.Ripartiamo pensando alle comunità energetiche rinnovabili perché sono innegabili i numerosi vantaggi per Comuni e cittadini. Sosteniamo Elly Schlein per una nuova strada che parta da tutti noi.Buon cammino a tutta la comunità politica di centro sinistra»: lo afferma la consigliera regionale Debora Ciliento a margine dell'incontro ieri a Bari.