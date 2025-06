Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti - Regione Puglia, annuncia sconto del 50% sugli abbonamenti per studenti pendolari

Stanziati oltre 11 mln. di euro per agevolare l'acquisto di titoli di viaggio mensili per circa 35.000 studenti delle scuole superiori e università pugliesi

Studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado pugliesi a.s. 2025/2026:

Studenti pendolari delle università pugliesi a.a. 2025/2026.

Residenti in Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari o inferiore a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

La Giunta regionale ha stanziato 11.096.024,00 euro per agevolare gli studenti pendolari sull'acquisto di abbonamento mensile per il trasporto pubblico di competenza della Regione Puglia e della Citta Metropolitana e Province pugliesi. Un provvedimento richiesto dai comitati studenteschi, dal comitato dei pendolari, dai giovani democratici e da tanti studenti delle scuole secondarie di secondo grado.Gli studenti possono beneficiare di uno sconto pari al 50% dell'abbonamento mensile con numero di corse non inferiore a 52, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026. I destinatari sono:

"Ringrazio gli uffici del dipartimento trasporti e pubblica istruzione, tutti i gestori del servizio TPL pugliese per aver trovato un punto d'incontro che ha portato all'approvazione del provvedimento in via sperimentale per il prossimo anno scolastico e accademico, un'agevolazione tariffaria - ha detto Debora Ciliento - totalmente finanziata dal nostro bilancio autonomo, che andrà ad impattare prevedibilmente su una platea di circa 35.000 studenti".