«Debora Ciliento, un'educatrice e insegnante che vive la politica come servizio»

»Siamo grati al Partito Democratico regionale e nazionale per aver valorizzato l'indicazione del circolo di Trani, ponendo la candidatura di Debora Ciliento in posizione eleggibile, ovvero al secondo posto nel listino del collegio plurinominale BAT‐Foggia, dopo il capolista Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia, che è candidato anche nel collegio uninominale di Cerignola.



Debora Ciliento è un'educatrice e insegnante che vive la politica come servizio. Nel suo percorso nell'associazionismo, nel suo ruolo di Assessore alle politiche sociali del Comune di Trani e nell'attuale attività di Consigliera Regionale si è sempre distinta per l'attitudine all'ascolto dei cittadini e a risolvere problemi complessi, oltre che per la continua attenzione ai più fragili e ai giovani; qualora eletta, potrà dare un grande contributo alla nostra città, dandole nuove opportunità di crescita.



E' un momento difficile e cruciale per il nostro Paese. Dinanzi a nuovi venti di crisi, sarebbe un errore affidare il Paese a chi vuole meno inclusione sociale e lotta alla povertà; a chi vuole un indebolimento della scuola e della sanità pubblica a beneficio di quella privata, ricette che aumenterebbero le disuguaglianze sociali. Ci troviamo ad affrontare nuove emergenze e sfide epocali, come quelle del cambiamento climatico e della transizione energetica. E' questa una fase in cui abbiamo bisogno di serietà, solidarietà e coesione, non di odio e improvvisazione.



La candidatura di Debora Ciliento è al contempo un grande riconoscimento e una opportunità da non perdere per la città di Trani, che per troppo tempo non ha avuto un rappresentante in Parlamento.



Ci impegneremo per dare alla nostra città e al territorio provinciale la rappresentanza che merita e invitiamo i cittadini tranesi a sostenere il Partito Democratico e Debora Ciliento.

La Consigliera Regionale Debora Ciliento è candidata alle elezioni politiche del 25 settembre.