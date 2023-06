Delia Papagno: "Con il mio primo ruolo da protagonista prende forma il sogno del cinema!"

"Me la creo da sola la fortuna, decido io chi tenere accanto, cosa fare e quali rischi correre, assumendomi le giuste responsabilità per tutto. E andrò avanti sempre e comunque creandomi la vita come voglio io : di sorrisi, felicità e amore": la tenacia e la determinazione di Delia Papagno, 22enne che sin da bambina sogna un futuro nel mondo dello spettacolo, sono espresse perfettamente in queste parole.Un sogno che, coltivato con studio, con passione, con impegno e tanto sacrificio sta cominciando a dare i suoi frutti importanti. È stato presentato qualche giorno fa, infatti, il cortometraggio "Non lasciarmi sola",di cui Delia è protagonista nei panni di Marta, un ' adolescente con problemi di depressione, di bullismo, di disagi familiari."Un'esperienza che mi ha fatto ripercorrere momenti difficili della mia vita, ma anche, nel finale che stupisce che non voglio "spoilerare", nella dimostrazione che si possa risorgere, ci si possa risollevare, rinascere, rinvigoriti di una forza e di una vitalità nuova " . Il cortometraggio è stato realizzato con la regia di Fabrizio libero Pastore, il il soggetto di Lucia di Paola, Presidente dell'Associazione Glamour e spettacolo che interpreta anche Anna, la mamma di Marta e la sceneggiatura di Cinzia Clemente, Presidente dell'Associazione Obiettivo Successo Academy ma anche insegnante di Delia nel corso di recitazione che quest'estate la giovane aveva vinto.Un esordio importante, ma che per Delia segna solo una nuova tappa del suo percorso, durante il quale ha già conseguito due masterclass con Gilles Rocca e che la vedrà nei prossimi giorni frequentare a Monopoli un prestigioso workshop di recitazione cinematografica tenuta dalla tranese Giusy Marrone, una delle più importanti casting director italiane, e dal regista romano Alessandro Parrello.Alla domanda riguardo attrici che per lei costituiscono un modello, sorprende la risposta di una giovane esordiente: Julia Roberts, tra le straniere, ma sopra tutte Sofia, la magnifica Sofia Loren, della quale ama anche ricordare una famosa frase che è anche un monito per tante ragazze vittima di ossessioni e disturbi alimentari: "Preferisco bere un bicchiere di vino e mangiare un buon piatto di pasta piuttosto che essere una taglia zero".Un sogno?"Essere diretta da Paolo Sorrentino, un regista capace di stupire a ogni sua opera, e magari proprio apparire anche in un fotogramma con Sofia Loren... Sarebbe davvero come essere in una favola !" Perché non crederci? Del resto la frase "Voglio la favola" è proprio dell'altra attrice prediletta da Delia, Julia Roberts, che la pronuncia in Pretty Woman.Tempra, talento e studio ci sono (e anche una raffinata bellezza): la magia adesso sarà tutta del Cinema!