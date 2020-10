Differenziata, Amiu precisa: «In corso don Luigi Sturzo rifiuti ritirati alle 8»

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Amiu spa a seguito dell' articolo pubblicato questa mattina sul nostro portale."AMIU S.p.A. circa la foto pubblicata su www.traniviva.it nell'articolo dal titolo "Cumuli di rifiuti sui marciapiedi, ecco il risveglio di Trani" precisa che presso il condominio di Corso Don Luigi Sturzo n. 140 gli operatori hanno provveduto a raccogliere plastica e metalli alle ore 8,00 (si allega foto del prospetto dell'edificio scattata a seguito dell'avvenuto ritiro).AMIU S.p.A. coglie l'occasione per ricordare che i condomini con più di 9 utenze domestiche possono scrivere all'indirizzo pap@amiutrani.it per richiedere un numero maggiore di contenitori carrellati condominiali per la raccolta differenziata proprio nel caso in cui i contenitori condominiali ricevuti dovessero risultare insufficienti a contenere i rifiuti. Per qualsiasi informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13) o consultare il sito www.amiutrani.it ".