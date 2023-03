Digital divide, approvata graduatoria definitiva degli ammessi

Il contributo regionale consiste in un rimborso massimo di 500 euro per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete Internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso

Con determina dirigenziale 231 dell'1 marzo 2023 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico regionale avente ad oggetto la diffusione della cultura digitale tra i cittadini.La graduatoria dei beneficiari è visionabile sull'albo pretorio del Comune di Trani e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e qui in allegatoIl contributo consiste in un rimborso massimo di 500 euro, per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all'acquisto dei dispositivi di primo accesso (così come definiti dall'art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021) ossia "modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet".Gli ammessi al contributo dovranno presentare apposita richiesta di rimborso (a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.trani.bt.it o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città) compilando il modulo disponibile in allegato fornendo copia dei giustificativi di spesa (scontrini, ricevute, fatture intestate al richiedente e quietanzate) riferiti all'acquisto di qualsiasi apparecchiatura tecnologica (computer laptop, portatile, tablet, smartphone e simili) solo se abbinata all'attivazione di dispositivi di collegamento alla rete (schede SIM, modem, router e simili).L'attivazione della rete deve essere documentata attraverso la copia di un contratto di abbonamento di accesso alla stessa. Il contributo sarà riconosciuto a rimborso delle spese sostenute entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel caso in cui la spesa sostenuta dovesse essere inferiore a 500 euro, l'Ufficio procederà al rimborso delle sole spese sostenute ed opportunamente documentate.Si sottolinea che i richiedenti, con la presentazione della domanda, hanno assunto l'obbligo di acquisire o far acquisire ad almeno un componente del nucleo familiare, entro un anno dall'erogazione del contributo, le competenze digitali di base (EIPASS Basic), anche avvalendosi delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l'annualità successiva.Per informazioni, è possibile rivolgersi al numero 0883.581338, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15 ed il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 19.