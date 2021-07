Discesa del monastero, accesso vietato a cicli e motocicli. Lima: «Si realizzi un parcheggio»

«Chiedo all'amministrazione di realizzare un'area parcheggio per cicli e motocicli nei pressi della discesa alla litoranea del Monastero di colonna». E' la richiesta del membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia dopo che «da ieri sono stati installati dei dissuasori che impediscono la discesa a cicli e motocicli e il marciapiede è stato letteralmente trasformato in parcheggio». «Onde evitare sanzioni e verbali, nonché il danneggiamento del marciapiede e problemi per l'attraversamento pedonale - conclude infine Lima - si chiede di installare degli stalli nei pressi del muretto antistante la discesa per garantire un parcheggio che garantisca civiltà e sicurezza».