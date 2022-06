Disservizi alla stazione di Trani, Rfi: «Ascensore riparato, presto anche un distributore di snack e bevande»

Il bar di stazione la domenica è chiuso. RFI attiverà presto in stazione un distributore automatico di snack e bevande per offrire ristoro ai viaggiatori anche quando il bar di stazione è chiuso. I biglietti ferroviari sono acquistabili tramite APP e sul sito trenitalia.com. La biglietteria di Trani è aperta dal lunedì al sabato, dalle 6.10 alle 13.20. In stazione è presente anche una biglietteria self service aperta tutti i giorni h24 e un punto vendita di biglietti regionali.

L'ascensore sul primo marciapiede, oggetto di atti vandalici, è stato ripristinato in giornata essendo arrivato oggi il componente da sostituire.

Ricordiamo infine che la stazione di Trani rientra nel circuito Sala Blu.

Tutti i passeggeri a ridotta mobilità in partenza e in arrivo da Trani possono prenotare gratuitamente il servizio di assistenza di RFI».

In merito i disservizi elencati da un cittadino tranese nella stazione di Trani nella giornata di domenica scorsa ( link all'articolo), è arrivata la replica di Ferrovie dello Stato che riportiamo qui di seguito:«Ci scusiamo con i viaggiatori per l'inconveniente. I bagni della stazione sono aperti tutti i giorni dalle 6.00 alle 21.00. Purtroppo domenica scorsa c'è stato un problema con il nuovo personale addetto alle pulizie, che è anche incaricato dell'apertura e della chiusura, oltre che del presidio, dei bagni.