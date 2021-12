Divelta una sbarra del passaggio a livello di via de Robertis

Tenta di passare mentre le sbarre del passaggio a livello di via de Robertis si stavano abbassando: nella tarda mattinata un'auto proveniente dal centro citta e diretta verso via Sant'Annibale Maria di Francia ha letteralmente abbattuto la barriera, che è finita sul parabrezza quasi distruggendolo, senza fortunatamente provocare ferite al conducente dell'auto stessa.Sul posto si sono immediatamente recate le pattuglie della Polizia Locale per bloccare il traffico automobilistico e pedonale ed il passaggio, e si sono recati sul posto anche i tecnici delle ferrovie che stanno ripristinando lo stato dei luoghi, soprattutto per scongiurare rallentamenti nel traffico ferroviario.Seguono aggiornamenti