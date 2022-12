Domani l'ultimo saluto a Enza, parrucchiera di una Trani che non c'è più

Con la signora Enza Fabiano si spegne una delle ultime testimoni di quella Trani celebre in tutta la penisola per la sua eleganza, per i grandi artisti che venivano ad esibirsi nelle sere d'estate, per una movida Glamour d'altri tempi profondamente diversa da quella di oggi.La signora Fabiano, per tutti semplicemente "Enza", quel nome scritto in corsivo sull'insegna che ha campeggiato nel tratto di Corso Cavour che conduce verso la Villa comunale, si è spenta a 92 anni, dopo più di sessanta di professione al servizio di intere generazioni non solo di tranesi, ma di signore provenienti dall'intera provincia di Bari, quando questa comprendeva anche la nostra città.Perché "Enza" non era semplicemente un salone di acconciature: era un un luogo di ritrovo, dal sapore quasi mondano, un posto dove le signore si ritrovavano non soltanto per affidarsi a mani pregiate e sempre all'avanguardia per i tagli e le acconciature più di tendenza, che portavano la moda dei saloni di bellezza delle grandi città qui a Trani; ma anche per chiacchierare, magari fare un po' di pettegolezzi, raccontarsi le proprie vicende e condividere in generale momenti piacevoli.Dalla signora Enza sono state acconciate e pettinate anche le grandi dive che arrivavano in città in occasione delle loro esibizioni musicali e teatrali.Allieva del parrucchiere di scuola francese Nicola Sabba,anche lui protagonista di tanti decenni della storia di Trani, iniziò giovanissima la propria attività in casa come si usava un tempo e a soli 23 anni aprì il suo primo locale: esperienze che la condussero ad aprire nel 1958 il negozio di via Cavour nel quale ha lavorato fino al 2007. A sua volta la signora Enza è stata poi maestra di tante allieve, essendosi formata come Maestra Internazionale presso la prestigiosa associazione Intercoiffeur..Il funerale della signora Fabiano avrà luogo domani alle 10:00 nella chiesa della Madonna del Pozzo.