Domani sera in Villa a Trani nella Cassa Armonica il Trani Summer Festival

La manifestazione si collega ai festeggiamenti in onore di San Nicola

Si chiama Trani Summer Festival - San Nicola in arte e musica, ed è alla prima edizione la manifestazione oggi che si terrà domani sera in Villa comunale a Trani nella Cassa Armonica nel piazzale dedicato ad Astor Piazzolla. Presentata dall'attore e speaker radiofonico Enzo Matichecchia e dal giovane Aldo Zitoli, componente del gruppo Trani 2.0 che a sua volta, con Trani Sociale organizza la serata, è una rassegna di brani di musica leggera, strumentale e classica, proprio per andare incontro ai gusti di tutti.

Una manifestazione che si collega ai festeggiamenti per San Nicola il Pellegrino, ormai imminenti ed infatti richiama l'esposizione di un quadro del Santo nello chalet in questi giorni.

Si esibiranno tanti giovani talenti del nostro territorio, per la maggior parte tranesi, ma anche provenienti da altre città della Bat come San Ferdinando e Bisceglie.

Tra musica classica e grandi successi pop italiani, sarà una serata all'insegna dell'allegria e dell'amore per la musica con protaginonisti giovani ma anche adulti che studiano ed approfondiscono da anni la passione per le sette note. Sarà possibile partecipare ad una Lotteria per gratificare anche coloro che parteciperanno tra il pubblico.

Carlo Ronco, uno degli organizzatori insieme ad Alessandro Petio, Daniele Santoro e Thomas Catanzaro, si dice prima di tutto grato verso chi ha permesso l'organizzazione dell'evento tra Comitato Feste Patronali, sponsor, e musicisti ospiti e si dice certo di regalare al pubblico una piacevole serata. Inizio spettacolo ore 20.30.