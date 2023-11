Domenica screening dietologico-vascolare ed uditivo gratuito

Aurora odv è una associazione di volontariato che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e lo fa attraverso campagne di sensibilizzazione, campagne di screening, attività di divulgazione e psico-socio educative. Domenica 19 novembre in Piazza della Repubblica si terrà la prima iniziativa dell'associazione, ovvero una campagna multi-screening dal titolo "Domenica in Salute" in cui verrà effettuato uno screening dietologico-vascolare ed uditivo. L'evento è gratuito.